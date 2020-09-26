İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüse yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."

MUSTAFA CANLI KİMDİR?

25 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane Yukarı Alıçlı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. 1983 yılında elektrik mühendisi ünvanı ile mezun oldu.

Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayı oldu. 7 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı. Mustafa Canlı, koronavirüsten dolayı 26 Eylül tarihinde hayatını kaybetti.

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?