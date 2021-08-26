İştahı sonunu getirdi: Dev piton yılanı yediği ineği sindiremedi, patlayarak can verdi!

Tayland'da bir çiftçinin yeni doğmuş buzağısı kayboldu. İneğin peşine düşen çiftçi ormanlarda arama çalışmaları gerçekleştirirken karşılaştığı görüntü karşısında neye uğradığını şaşırdı. Günlerdir aradığı ineğini dev bir yılanın karnında bulan adam, o anları kamera kaydına aldı. Yaklaşık dört buçuk metre boyutuna sahip burma pitonunun, buzağıyı bütün olarak yedikten sonra sindiremediği, böylece olduğu yerde karnının şişip patladığı anlaşıldı.

PİTON YILANI ÖZELLİKLERİ

Piton yılanları; Afrika çöl pitonu, Ağaç pitonu, Avustralya Kaya pitonu, Burma pitonu vb.türlerine sahip bir yılan familyasıdır. Asya ve Afrika'da yaşayan bu yılanlar zehirsizdir ve dünyanın en uzun yılanlarındandır. Boyu 9 metreye kadar ulaşırken, geyik, kemirgen, yaban domuzu, ceylan ve antilop gibi hayvanlarla beslenir. Boyu isteğine göre uzayıp kısalabilir.

Timsah gibi büyük hayvanları dahi sindirebilecek güce sahiptir. Genelde sulak alanları tercih eden bu hayvanlar çok yavaş ve miskinlerdir.