Istampacı-Ayakkabı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Istampacı-Ayakkabı görev tanımı nedir, Istampacı-Ayakkabı ne iş yapar, Istampacı-Ayakkabı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Istampacı-Ayakkabı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Istampacı-Ayakkabı Tanımı;

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Istampacı-Ayakkabı Maaşı Ne Kadar? 2022 Istampacı-Ayakkabı Maaşları

Istampacı-Ayakkabı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Istampacı-Ayakkabı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Istampacı-Ayakkabı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.12

Meslek Adı :

Istampacı-Ayakkabı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Esas itibariyle deri ve köseleden yapılan ayakkabı parçalarının kesimi veya ölçüye göre düzeltilmesinde veya pres bıçaklarının hazırlanmasında faydalanılacak ıstampaları hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Istampacı (Ayakkabı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kroki veya diğer şartnameleri takip ederek yahut kağıt ıstampa parçalarını kalıp üzerine yerleştirerek bunların intibak durumunu kontrol etmek,

b) Kroki, şartname veya kalıp icaplarına göre saç levha, ağaç levha veya preslenmiş suni levhalardan elle ayakkabı ıstampaları keserek çalışma ıstampalarının kenarlarını metalle tutturmak,

c) Çalışma ıstampalarını elle kesmek,

d) Istampa kesiminde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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