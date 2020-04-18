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  3. İSTANBUL - 2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI

İSTANBUL - 2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI

FATİH'te bulunan 2. Abdülhamid'in türbesinde hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla aranan Şaban G. Üsküdar'da yakalandı.

İSTANBUL - 2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI

FATİH'te bulunan 2. Abdülhamid'in türbesinde hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla aranan Şaban G. Üsküdar'da yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir adreste bulunduğunu tespit ettikleri Şaban G. (56)'yi, İrfan T. (35) ile evden çıktıktan sonra yakaladı. Gözaltına alınan Şaban G. ve İrfan T.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında devlet görevlilerine de hakaret ettikleri tespit edildi.

Her iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karakoldan çıkış görüntüsü

Karakoldan görüntü

Kaynak: DHA




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