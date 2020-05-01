İSTANBUL- 3 GÜN SÜRECEK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Koronavisle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama pazar gecesi sona erecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zongultak'ta uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun birçok noktasında polis ekipleri kısıtlamayla ilgili denetim yapmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde de polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte başta Taksim Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklara sessizlik hâkim oldu. Kısıtlamanın başladığı anlarda D-100 Karayolu Çağlayan geçişindeki trafik akışı havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Havadan görüntüler

-Taksim Meydandan görüntüler

-Denetimlerden görüntüler

Kaynak: DHA