İSTANBUL - 85 YAŞINDA VİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

SULTANGAZİ'de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, taburcu edildi. Hastalar, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Sultangazi'de özel bir hastanede koronavirüs teşhisi konulan 2 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi. 85 yaşındaki bir kadın hasta ile 29 yaşındaki bir erkek hasta doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Kadının taburcu olması

Kaynak: DHA