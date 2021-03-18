İstanbul Adalar Nüfusu 2020 - 2021 |  Adalar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Adalar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Adalar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Adalar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adalar ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 11 (km²) si Adalar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Adalar nüfusu 16 bin 33 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Adalar İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 33 kişidir.

İstanbul Adalar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 50,9 olarak gerçekleşmiştir.

Adalar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,127064 Enlem : 29,127064

Adalar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Adalar ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Adalar ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adalar ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020