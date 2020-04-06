İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs önlemleri artırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri genişletilerek, yarından itibaren nöbetçi olmayan hukuk mahkemelerin fiilen açık bulundurulmamasına hükmedildi.

Birçok alanda Kovid-19 kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni bir tedbir kararı daha alındı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığının aldığı karar yazısında, adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve acil işlerin de şimdilik 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden yapılmasına yer verildi.



Yazıda, 7 Nisan 2020 tarihinden itibaren nöbetçi olmayan "hukuk" mahkeme kalemleri ve hakimlerin duruşma ertelemeleri için çalıştırılması dışında fiilen açık bulundurulmamasına hükmedildi.

Ayrıca yazıda, gelen acil işlerle ilgili taleplerin ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacağı belirtildi.



Kaynak: AA