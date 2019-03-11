İstanbul Ağrıspor BAL Lig'i yolunda önemli galibiyete imza attı

İstanbul Süper Amatör Lig Klasman B Grubu 4.Hafta maçında Kavacıkspor ile İstanbul Ağrıspor Alemdağ Stadında karşı karşıya geldiler.



Oynadığı üç maç sonunda yenilmeden 5 puan toplayan iki takımın mücadelesinde gülen takım 2-1 lik sonuçla Pendik temsilcisi olurken, bu galibiyetle İstanbul Ağrıspor zirvenin yeni sahibi oldu.



Mücadeleyi Sercan Yılmaz, Alican Uz ve Ahmet Mert Cam hakem triosu yönetirken 4.hakem olarak Oğuzhan Gökçen görev yaptı.





Çekişmeli oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılık atılan gollerle 1-1 sona erdi. Kavacıkspor’un golünü 16.dakikada frikikten Hasan Gündoğdu atarken, İstanbul Ağrıspor’un golünü 41.dakikada penaltıdan Okan Özdemir kaydetti.



İkinci yarının 60.dakikasında sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Abdülkadir Polat kafa ile topu filelere yollayarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.





Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan Metin Ersan’ın talebeleri zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldular. İstanbul Ağrıspor bu galibiyetle 8 puana yükselirken, Beykoz temsilcisi Kavacıkspor 5 puanda kaldı.



