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İSTANBUL - AHMET ŞIK, DEMOKRATİK TUTUMU NEDENİYLE ELEŞTİRDİĞİ HDP'DEN İSTİFA ETTİ

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, demokratik tutumu nedeniyle eleştirdiği partisinden istifa etti.

İSTANBUL - AHMET ŞIK, DEMOKRATİK TUTUMU NEDENİYLE ELEŞTİRDİĞİ HDP'DEN İSTİFA ETTİ

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, demokratik tutumu nedeniyle eleştirdiği partisinden istifa etti. Şık, kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi,(HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, demokratik tutumu nedeniyle eleştirdiği partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan Ahmet Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hâkim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" dedi.

Kaynak: DHA




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