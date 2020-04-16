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  3.  İSTANBUL - (aktüel görüntüler) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI: 4 YARALI 

 İSTANBUL - (aktüel görüntüler) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI: 4 YARALI 

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

 İSTANBUL - (aktüel görüntüler) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI: 4 YARALI 

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

-Havadan görüntüler

Kaynak: DHA




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