İSTANBUL - (aktüel görüntüler) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI: 4 YARALI
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
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Kaynak: DHA
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