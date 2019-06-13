İstanbul Akvaryum’dan çocuklara karne hediyesi

Kurumsal Haberler) - İstanbul Akvaryum, okulların yaz tatiline girmesine yönelik olarak hem çocuklara hem büyüklere özel kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında 3 gün boyunca çocuk biletleri 49 liradan, yetişkin biletleri ise 69 liradan satılacak.

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, okulların yaz tatiline girmesine yönelik olarak hem çocuklara hem büyüklere özel bir kampanya başlattığını açıkladı. 17 tema ve 1 yağmur ormanından oluşan gezi rotasıyla yaz tatili boyunca tüm öğrencilerin ve ailelerin beklendiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, 14 - 16 Haziran tarihleri arasında çocuk biletlerinin 69 lira yerine 49 liradan, yetişkin biletlerinin ise 99 lira yerine 69 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklar ve aileleri yaz tatiline, 17 bin kara deniz canlısı ve Türkiye'nin ilk Gentoo türü soğuk iklim penguenlerini görebileceği, Köpek balıkları ile dalış, aynalı labirent gibi heyecanlı ve eğlenceli daha bir çok aktivite ile girecek."

DHA