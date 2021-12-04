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İstanbul Anadolu Kavağı'nda gezi teknesi ve kargo teknesi çarpıştı! Yaralılar var!

Anadolu Kavağı açıklarında kargo gemisi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul Anadolu Kavağı'nda gezi teknesi ve kargo teknesi çarpıştı! Yaralılar var!

İstanbul Anadolu Kavağı önlerinde M/V KARADENİZ-5 isimli kargo gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesi kafa kafaya geldi. Çarpışan gemiler için bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken gemi ve gezi teknesinde hasarlar meydana geldi. Yürekleri ağza getiren kazada, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili "M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır." açıklamasında bulundu.

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