İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte mevsimlerde değişimler yaşanıyor. Bu değişimler de beraberinde su sorunun meydana gelmesine neden oldu. Beklenen yağışların da yağmaması nedeniyle büyük kentlerimizde su sorunu baş gösterdi. Belediye başkanları vatandaşlara su israfı üzerine uyarı yaparken vatandaşlar yağmur duası etmeye bile başladılar. Öte yandan vatandaşlar barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi sahibi olmak için İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İşte İstanbul, Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre İstanbul'da barajların genel doluluk oranı yüzde 22,15'tir. Barajların şu anda 77,85'lik kısmı ise boş durumda.

İstanbul'da barajların doluluk oranı:

Ömerli: Yüzde 22,64

Pabuçdere: Yüzde 6,17

Sazlıdere: Yüzde 5,54

Büyükçekmece: Yüzde 16,07

Alibey: Yüzde 28,54

Terkos: Yüzde 22,82

Kazandere: Yüzde 4,04

Elmalı: Yüzde 23,79

Darlık: Yüzde 51, 39

Istırancalar: Yüzde 26,98

ANKARA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 22,02'dir.