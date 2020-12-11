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İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

Yurt genelinde beklenen yağışların yağmaması ve koronavirüs salgını nedeniyle su kullanımının artmasıyla barajlarda doluluk oranı azaldı. Bu kapsamda araştırmalarda bulunan vatandaşlar İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul, Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte mevsimlerde değişimler yaşanıyor. Bu değişimler de beraberinde su sorunun meydana gelmesine neden oldu. Beklenen yağışların da yağmaması nedeniyle büyük kentlerimizde su sorunu baş gösterdi. Belediye başkanları vatandaşlara su israfı üzerine uyarı yaparken vatandaşlar yağmur duası etmeye bile başladılar. Öte yandan vatandaşlar barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi sahibi olmak için İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İşte İstanbul, Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği...

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre İstanbul'da barajların genel doluluk oranı yüzde 22,15'tir. Barajların şu anda 77,85'lik kısmı ise boş durumda.

İstanbul'da barajların doluluk oranı:

 Ömerli: Yüzde 22,64

Pabuçdere: Yüzde 6,17

Sazlıdere: Yüzde 5,54

Büyükçekmece: Yüzde 16,07

Alibey: Yüzde 28,54

Terkos: Yüzde 22,82

Kazandere: Yüzde 4,04

Elmalı: Yüzde 23,79

Darlık: Yüzde 51, 39

Istırancalar: Yüzde 26,98

ANKARA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 22,02'dir.

Baraj AdıToplam Hacim (M3)SU Miktarı (M3)SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı     56.000.0009.950.00017,77
Çamlıdere Barajı    1.220.380.000256.860.00021,05
Çubuk 2 Barajı    22.445.0006.437.00028,68
Eğrekkaya Barajı    112.300.00037.715.00033,58
Kargalı Barajı    542.00034.0006,27
Kavşakkaya Barajı   80.835.0007.090.0008,77
Kurtboğazı Barajı   92.053.00030.824.00033,49
Peçenek Barajı   60.934.00022.669.06237,20
Türkşerefli Barajı   5.668,500945.68016,65
Uludere Barajı  16.292.0005.114.47231,39

İSTANBUL, ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI GÜNCEL GRAFİĞİ

İstanbul ve Ankara'daki barajları doluluk oranına ilişkin bilgiler İSKİ ve ASKİ'den alınmıştır. İşte barajlardaki güncel durumu gösteren barajlar

İstanbul'daki barajlara ilişkin grafikler:

 

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

Ankara'daki barajların son durumuna ilişkin grafik:

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

TÜRKİYE SU ENDEKSİ

Finish Su Endeksi, Türkiye’de kullanılabilir su miktarını; tarım, hane halkı ve sanayi su tüketimlerini dikkate alarak hazırlanan bir değerdir.

Finish Su Endeksi’nin yükselmesi su stresinin azaldığını; düşmesi ise su stresinin arttığını gösterir.

Seviyenin, 100’ün altına inmesi “Su Stresi”nin varlığına işaret eder. Endeks, 100 seviyesinin ne kadar altında olursa, su stresi de o kadar yüksektir.

Endeksin 70 seviyesini alması ise “Şiddetli Su Stresi” olduğu anlamına gelir.

Endeksin 100 seviyesinin üzerine çıkması ise “Su Stresi”nin olmadığı anlamına gelir.

İstanbul, Ankara barajların doluluk oranı nedir 2020 ? İstanbul,Ankara baraj doluluk oranı güncel grafiği

Tayfun Altuntaş
Editör


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