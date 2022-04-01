İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır? e-Devlet başvuru ekranı

Yardımlaşmanın çok olduğu Ramazan ayında, birçok kurum ve kuruluş ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarında bulunuyor. Peki, İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır? İşte haberin detayları...

İSTANBUL RAMAZAN KOLİSİ ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ramazan kolisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesine şahsen başvuru yapabilirsiniz. Eğer ihtiyaç sahibiyseniz öncelik olarak ikamet ettiğiniz mahallenin muhtarına başvuru yapabilirsiniz. Ramazan kolisine başvurmak için ihtiyaç sahibi olmanız gerekiyor.

ANKARA RAMAZAN KOLİSİ ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğer Ankara’da ikamet ediyorsanız ve Ramazan kolisine ihtiyaç duyuyorsanız Ankara Büyükşehir Belediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ve ikamet ettiğiniz mahallenin muhtarına başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak yardımlardan önce bazı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç sahibi olduğunuzu kanıtlayan bazı belgeler isteyebilir.

BURSA RAMAZAN KOLİSİ ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ramazan kolisine başvurmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vakıflar ve Derneklerin yanı sıra bizzat e- Devlet’in sitesinden de başvuru yapabilirsiniz.

İZMİR RAMAZAN KOLİSİ ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardımlaşmanın en çok olduğu Ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri veriliyor. İzmir’de yaşayan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesine bizzat başvuru yapabilirler. İhtiyaç sahipleri aynı zamanda e- Devlet hesaplarına giriş yaparak başvuruda bulunabilirler.

RAMAZAN KOLİSİ GIDA YARDIMI NASIL ALINIR? E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Türkiye’nin birçok ilinde büyükşehir belediyeleri ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıtıyor. Belediyelerin yanında, sosyal yardım vakıfları, dernekler gibi yerlerde yardımsever insanların da katkısıyla Ramazan kolileri dağıtabiliyor. İhtiyaç sahipleri e- Devlet üzerinden gıda ve erzak başvurusunda bulunabiliyor.

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