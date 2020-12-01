İstanbul, Ankara, İzmir mesai saatleri |Kamu kurumlarında mesai saatleri kaç oldu?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan ve yaklaşık bir buçuk milyon insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, ülkemizde pozitif vaka sayısı hızla yükselişe geçti. Önceki günlerde 30 bin sınırını aşan vakaları azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığı, yeni bir genelge yayımlayarak kısıtlamaları artırdı. Bu kapsamda kamu kurumlarında da mesai saatlerine güncelleme getirildi.

KAMU KURUMLARINDA MESAİ SAATLERİ KAÇ OLDU?

Açıklanan yeni kısıtlamalar kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yeni mesai saatleri 10.00 - 17.00 arası olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından kameralar karşısında yaptığı açıklamayla duyurulan yeni mesai saatleri, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin akabinde 2 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL MESAİ SAATLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni mesai saatlerine ilişkin Twitter kişisel hesabından açıklama yaparak, "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır." ifadelerini kullandı.

ANKARA MESAİ SAATLERİ

Yeni genelge kapsamında, Ankara'da mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak belirlendi. Bu kapsamda kamu çalışanları, 10.00'da başlayacakları mesai için 12.30'da mola verecek ve 13.00'de tekrar işbaşı yaparak 16.00'da mesailerini sonlandıracaklar.

İZMİR MESAİ SAATLERİ

Koronavirüs salgınında bulaşı düşürmek amacıyla alınan önlemler kapsamında, İzmir'de mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak belirlendi. Bu kapsamda kamu çalışanları, 10.00'da başlayacakları mesai için 12.30'da mola verecek ve 13.00'de tekrar işbaşı yaparak 16.00'da mesailerini sonlandıracaklar.