İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor.

TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 karayolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyorlar.

KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü ise akşam saatlerinde, "İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." ifadelerini kullandı.