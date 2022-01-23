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İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından "İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" açıklaması yapıldı.

İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor.

İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 karayolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyorlar.

İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü ise akşam saatlerinde, "İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, tüm araç geçişlerine kapatıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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