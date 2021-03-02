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  3. İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme hakkındaki açıklamalarının arasından en çok merak edilen konu eğitim alanı oldu. Türkiye 4 farklı risk grubuna ayrıldı. Bu sebeple de okulların açılışı il il merak konusu oldu. Peki; İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalar ''okullar yüz yüze eğitime başladı mı? '' sorusuna da yanıt oldu. Türkiye il il düşük, orta, yüksek risk grubuna ayrıldı. Bu gruplara göre de yüz yüze eğitimin detayları da belli oldu. 

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR OKULLAR AÇILIYOR MU? 

İstanbul ve İzmir yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Başkent Ankara ise orta riskli iller arasında...  İşte orta ve yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin başlama durumu....

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından ''  Sevgili İstanbullular, Turuncu daire Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan şehrimizde, eğitim kurumlarımızın açılma ve uygulama kriterleri Mili Eğitim Bakanımız Sayın  @ziyaselcuk  ‘un açıkladığı tablodaki gibidir.'' paylaşımında bulundu. 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

MEB'DEN AÇIKLAMA 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından #okullarıaçıyoruz etiketiyle basın açıklaması yayımladı. 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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