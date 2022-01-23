Yurtta yaşanan yoğun kar yağışı birçok şehirde aksaklıklara neden oldu. Şehirler arası ulaşım da bu durumdan nasibini valiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu'nun tamamen kapatıldığını açıklamıştı. Bu bağlamda İstanbul Ankara yolu açıldı mı? TEM ve Devlet yolu ne zaman açılacak? sorularının yanıtları haberimizde...

İSTANBUL ANKARA YOLU AÇILDI MI? TEM VE DEVLET YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul - Ankara yönüne trafik İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.17 itibariyle açıldı. Vatandaşlar yolu kullanmaya devam edebilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim, İstanbul’dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım."

Kıymetli Hemşehrilerim,



İstanbul’dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır.



Lütfen trafik kurallarına uyalım.



İyi yolculuklar dilerim. ?❄️? pic.twitter.com/45dXaG0Gsj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

İSTANBUL ANKARA YOLU NEDEN KAPANDI?

Karayolları Genel Müdürlüğü ise akşam saatlerinde, "İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor.

VALİLERDEN AÇIKLAMALAR

İSTANBUL VALİSİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİSİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise görevlilerce yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabındaki paylaşımında, Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığını belirtti.

Ankara'dan İstanbul'a gidecek vatandaşları uyaran Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup, yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." ifadesini kullandı.

SAKARYA VALİSİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Düzce-Gerede arası TEM otoyolu ve D-100 devlet yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış olup güvenli trafik sağlanana kadar ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.