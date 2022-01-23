İstanbul Ankara yolu ne zaman açılır? TEM ve Devlet yolu açılma tarihi

Yurtta yaşanan yoğun kar yağışı birçok şehirde aksaklıklara neden oldu. Şehirler arası ulaşım da bu durumdan nasibini valiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu'nun tamamen kapatıldığı bildirildi. Bu bağlamda, İstanbul Ankara yolu ne zaman açılır? İşte TEM ve Devlet yolu açılma tarihi

İSTANBUL ANKARA YOLU NE ZAMAN AÇILIR?

An itibari ile iki büyük şehir arasında araç trafiği tamamen kapatılmış durumda. Şu an için yolun açılmasıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır. Tahmini olarak yollar kar yağışının şiddeti düştüğünde araç ulaşımına açılacak.

İSTANBUL ANKARA YOLU NEDEN KAPANDI?

Karayolları Genel Müdürlüğü ise akşam saatlerinde, "İstanbul- Ankara TEM ve Devlet Yolu, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor.

VALİLERDEN AÇIKLAMALAR

İSTANBUL VALİSİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİSİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise görevlilerce yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabındaki paylaşımında, Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığını belirtti.

Ankara'dan İstanbul'a gidecek vatandaşları uyaran Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup, yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." ifadesini kullandı.

SAKARYA VALİSİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Düzce-Gerede arası TEM otoyolu ve D-100 devlet yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış olup güvenli trafik sağlanana kadar ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.