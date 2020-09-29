İstanbul Arnavutköy'de pazarı sel bastı

İstanbul'da bugün beklenen sağanak yağış Arnavutköy'de etkili oldu. Bunun sonucunda ilçedeki Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazarın kurulduğu cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan Meteoroloji'den yeni bir sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada "12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.