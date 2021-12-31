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  3. İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de TIR, servisi midibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza 08.30 sıralarında İstanbul Caddesi Hadımköy istikametinde meydana geldi.  Z.Y.'nin kullandığı TIR, önünde ilerleyen 34 LEM 863 plakalı F.K.'nin hakimiyetindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs A.B'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgede oluşan trafik, normale döndü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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