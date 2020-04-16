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İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İl Asayiş Toplantımızı gerçekleştirdik....

İstanbul Asayiş Toplantısı telekonferansla yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Asayiş Toplantısı, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İl Asayiş Toplantımızı gerçekleştirdik. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğimizle şehrimizin güvenlik hizmetlerini değerlendirdik. Huzur ve güvenlik hep önceliğimiz oldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelede güvenlik güçlerimiz çok özverili çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun."

Kaynak: AA




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