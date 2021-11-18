İstanbul Ataşehir'de otomobil, otobüs durağına daldı: Fikret Ağırman öldü, kardeşi ve sürücü yaralandı İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin durakta otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada Fikret Ağırman hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve Mehmet Selim Ağırman ise yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Gürkan Kuşak idaresinde 34 BIR 183 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. ARACIN ALTINDA KALDI Bu sırada durakta otobüs bekleyen Fikret Ağırman, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada Ağırman'ın kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. CANSIZ BEDENİ OTOMOBİLİN ALTINDAN ÇIKARILDI Fikret Ağırman'ın cansız bedeni, vinçle otomobil kaldırılmasının ardından çıkarılırken sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tayfun Altuntaş Editör Ataşehirkazaölüyaralı