 İSTANBUL -  AYASOFYA ÖNÜNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cami statüsü alan Ayasofya önünde bugün de hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi Ayasofya önüne geldi.

Polis ekiplerinin Ayasofya önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimleri yerinde kontrol etmek için Ayasofya'ya geldi. Öğlen ezanı okunmasından yaklaşık 20 dakika kadar önce gelen Aktaş, Ayasofya'nın içine girdi. Aktaş, Ayasofya'da yaklaşık 40 dakika kalmasının ardından Ayasofya'dan ayrıldı.

VATANDAŞLAR EZANA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öğle namazı saatinde Ayasofya'da ezan okunmasına meydanda bekleyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş cep telefonlarıyla Ayasofya'da ezan okunmasını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Ayasofya'ya girmesi

Ayasofya'da ezan okunması

Vatandaşların ezan okunduğu anları kaydetmesi

Vatandaşların tekbir getirmesi

Dua okunması

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Ayasofya'dan çıkışı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arabaya binişi ve ayrılışı

Ayasofya'dan görüntü

Kaynak: DHA