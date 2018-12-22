İstanbul Aydın Üniversitesi, ‘Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan 2. Vakıf Üniversitesi’ oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller sahiplerini buldu. "Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri" alanında 2'ncilik ödülüne İstanbul Aydın Üniversitesi layık görüldü.

TİM tarafından bu yıl üçüncü kez yapılan ve Türkiye'nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği "500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller, sahiplerine takdim edildi. "Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri" alanında 2'ncilik ödülüne layık görülen İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ödülünü, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın teslim aldı.

'Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlarla ihracatçıların yanında olduğunu hissettirdi'

Konuyla ilgili konuşan Aydın şu açıklamalarda bulundu: "Hizmet ihracatı, toplam ihracat kalemleri içerisinde neredeyse üçte birini temsil ediyor. Şu anda ortalama 145 milyar dolarlık ihracatımızın ortalama 43-44 milyar dolarını hizmet ihracatı yapıyor. Hizmet ihracatçıları, diğer firmalar gibi, kapasite veya istihdam artırımı gibi hamlelere ihtiyaç duymadan, mevcut kapasiteleriyle, önlerinin açılması halinde ülkeye çok ciddi şekilde katma değer sağlayabilecek potansiyele sahipler. Bundan dolayı hizmetle ilgili tüm sektörler, önlerinin biraz açılması halinde, yeni bir yatırıma bile ihtiyaç duymadan katma değerlerini üç katına çıkarabiliyor. Çünkü kapasite mevcut. Eğitim de öyle. Eğitimin bugün Türkiye'ye girdisi 2 milyar dolar civarında. Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası öğrenci sayısı noktasında 350 bin gibi bir rakamı öngörüyorlar. Zaten halihazırda toplam 140 bin civarında uluslararası öğrencimiz var. Öte yandan bu tören, hizmet ihracatını, dolayısıyla da ekonomiyi sırtlayan şövalyelerimizin, devletin en üst düzey noktası tarafından desteklenip teşvik edildiğinin ortaya konduğu bir anlam taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu törene katılarak bir anlamda "Ben sizin yanınızdayım, ne yaptığınızı biliyorum. Lütfen çalışmaya devam edin. Ben sizin neler yapabileceğinizi biliyorum" mesajını veriyor. Bu nedenle hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Tim Başkanımıza, özellikle Hizmet İhracatı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."