İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Bir kişinin, öldürdüğü annesinin başını kesti iddiası!

Sosyal medya platformu Twitter'da İstanbul'dan gelişmelerin paylaşıldığı İstanbul Duysun isimli hesaptan yapılan paylaşım tüyleri ürpertti.
İddiaya göre Bağcılar'da bir genç, annesini öldürüp başını kesti, yaşadığı evi yakmaya çalıştı. Bu durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNESİNİN BAŞINI CAMDAN ATTI İDDİASI
Polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Annesini öldüren kişinin, kadının başını evinden camından aşağı attığı öne sürüldü.