İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Bir kişinin, öldürdüğü annesinin başını kesti iddiası!

Son dakika... İstanbul Bağcılar'da korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir genç, annesini öldürüp başını kesti, yaşadığı evi ise ateşe verdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Sosyal medya platformu Twitter'da İstanbul'dan gelişmelerin paylaşıldığı İstanbul Duysun isimli hesaptan yapılan paylaşım tüyleri ürpertti.

İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Bir kişinin, öldürdüğü annesinin başını kesti iddiası!

İddiaya göre Bağcılar'da bir genç, annesini öldürüp başını kesti, yaşadığı evi yakmaya çalıştı. Bu durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Bir kişinin, öldürdüğü annesinin başını kesti iddiası!

ANNESİNİN BAŞINI CAMDAN ATTI İDDİASI

Polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Annesini öldüren kişinin, kadının başını evinden camından aşağı attığı öne sürüldü.

İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Bir kişinin, öldürdüğü annesinin başını kesti iddiası!

İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Bir kişinin, öldürdüğü annesinin başını kesti iddiası!

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