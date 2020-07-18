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İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 polis yaralı

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 polis yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana gelen olayda Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken, polis helikopter destekli operasyon başlattı.

GÖZALTILAR VAR

Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Polisin çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELECEK...

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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