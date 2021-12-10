İstanbul Bağcılar'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği çırılçıplak sokağa attılar

Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde vatandaşlar binanın arka bahçesinden ağlayan bebek sesi duydular. Bunun üzerine bahçeye giden vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yeni doğmuş ve üzerinde hiçbir giysi olmayan bebeği bulan vatandaşlar, talihsiz bebeğin üzerine battaniye ile örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATTA OLAN BEBEK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatta olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekiplerince ambulansa hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

"ANADAN ÜRYAN BİR ŞEKİLDE ÜSTÜNDE BİR ŞEY YOKKEN DURUYORDU"

Bebeği bulan Murat Uslu, hava almak için balkona çıktığı esnada bebek sesini duyduğunu komşuna söylediğini, komşusunun ise gelen sesin kedi sesi olabileceğini kendisine söylediğini anlattı. Durum içine sinmediği için gidip baktığını ifade eden Uslu," Girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik bebek gibi görünüyordu. Ben hala bebek sesine gitmeye çalışıyordum. Önümde hareket ettiğini gördüm. Daha sonra polis ve ambulansı aradık. Bebeğin üzerinde bir notu yoktu. sadece alt kısmında muhtemelen anneye ait çamaşırlar duruyordu. Bebek anadan üryan bir şekilde üstünde hiçbir şey yokken duruyordu. Yaşıyordu biz gördüğümüzde." dedi.

"MUHTEMELEN 15-20 DAKİKA ÖNCE DOĞMUŞTU"

Bebeğin üzerini battaniye ile örttüklerini anlatan Uslu," Hareketliydi, ağlıyordu. Muhtemelen ben gitmeden 15 - 20 dakika önce doğmuştu. Islaklığı üzerindeydi. Orası tenha bir yer kamerada görmüyor oraları. Muhtemelen akşam saatinden sonra karanlık çökünce oldu" diye konuştu.