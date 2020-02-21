İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay...

İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT