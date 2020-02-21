İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay...
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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