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  3. İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Babasının ekmek teknesi mezarı oldu: Can Semiz hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Babasının ekmek teknesi mezarı oldu: Can Semiz hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de kullandığı taksi ile ağaca çarpan sürücü Can Semiz hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Babasının ekmek teknesi mezarı oldu: Can Semiz hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza saat 03.00 sıralarında Florya Caddesi Marmaray İstasyonu mevkinde meydana geldi. Can Semiz, babasının olduğu öğrenilen ve 34 TGK 87 plakalı taksinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak ağaca çarptı.

İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Can Semiz hayatını kaybetti

ARAÇ ALEV ALDI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıkarken olay yerine yakın olan akaryakıt istasyonu çalışanları yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Can Semiz hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Can Semiz hayatını kaybetti. 

İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Can Semiz hayatını kaybetti İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Can Semiz hayatını kaybetti


 

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