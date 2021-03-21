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  3. İstanbul Bakırköy'de hayvana şiddet kamerada!

İstanbul Bakırköy'de hayvana şiddet kamerada!

Hayvana yönelik şiddet dur durak bilmiyor. Son olarak İstanbul Bakırköy'de bir kişi apartmana gireceği sırada kapıda gördüğü kediye aniden saldırdığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy 9. Kısım’da bir erkek apartman girişinde karşılaştığı kediyi sıkıştırıp tekme attı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde evine girmek için apartman girişine gelen şahıs kapıda gördüğü kediyi sıkıştırıp karnına tekme atıyor. Ardından hiçbir şey olmamış gibi apartmana giriyor.  Eli cebindeki şahsın şiddet uygularken rahat tavırları dikkat çekti.

Öte yandan şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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