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İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranlarında ciddi düşüş var!
İstanbul'da haftalardır yağmayan yağmur sonra barajlardaki endişe verici düşüşler devam ediyor. İSKİ tarafından barajlardaki son doluluk oranları açıklandı.
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