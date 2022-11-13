İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranlarında ciddi düşüş var!

İstanbul'da haftalardır yağmayan yağmur sonra barajlardaki endişe verici düşüşler devam ediyor. İSKİ tarafından barajlardaki son doluluk oranları açıklandı.

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İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranlarında ciddi düşüş var! 1

Megakent İstanbul'da yağmur yaşanmaması barajların önemli bir şekilde etkilenmesine neden oluyor. Yüzde 50'nin altına düşen ve oranları her gün git gide düşen barajlar için İSKİ yeni verileri paylaştı.

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