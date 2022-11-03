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İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor
İstanbul'da yaklaşık 17-18 gündür yağmur yağmazken bu durum baraj doluluk oranlarına da yansıdı.
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