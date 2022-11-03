İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor

İstanbul'da yaklaşık 17-18 gündür yağmur yağmazken bu durum baraj doluluk oranlarına da yansıdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor 1

Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı megakent İstanbul, bu yıl beklenen yağışları almadı. Bu durum barajların doluluk oranında azalmaya neden oldu.

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İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor
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