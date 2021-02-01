İstanbul barajları yüz güldürüyor: Yüzde 40'ın üzerine çıktı!

Beklenen yağışların yağmaması nedeniyle kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan İstanbul'dayaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurla birlikte barajların doluluk oranını artışa geçti. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün 1 Şubat itibariyle yüzde 41.30 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre İstanbul'da yağmurlu havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

SON 7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Öte yandan, barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile bir ezber de bozuldu. Daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar son 7 yıl olarak güncellendi. Son on 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 1 Şubat 2014 tarihinde yüzde 33.12 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL

İSKİ verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek olan baraj yüzde 63.62'lik oranı ile Istrancalar, en n düşük oran ise yüzde 13.51 ile -Papuçdere barajı oldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli barajı doluluk oranı yüzde 45.76

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 19.53

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62