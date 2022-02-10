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  3. İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranında artış yaşandı. Son durum hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, gelecek yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artacağını belirterek," Taşmak üzere olan barajlarımız var. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız" dedi.

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı son 10 günde yüzde 50 artış gösterdi. Bazı barajların doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken son durum hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, barajlardaki doluluk oranının artacağını ifade ederek, geçen yıla göre baraklardaki doluluk oranın daha yüksek olduğunu söyledi. 

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

"GEÇTİĞİMİZ İKİ YILDA GÖRE DOLULUK ORANIMIZ DAHA YÜKSEK"

2020 yılında İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranın yüzde 60 olduğunu, 2021 yılında ise bu oranın yüzde 45 olduğunun bilgisini veren Raif Mermutlu," Geçtiğimiz iki yıla göre, doluluk oranımız daha yüksek. Gelecek yağışlar ile rakamların daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

"MELEN'DEN SU TRANSFERİNİ DURDURMUŞ DURUMDAYIZ"

Bazı barajların doluluk nedeniyle taşmak üzere olduğunu belirten Mermutlu, bu barajlardan birinin Ömerli olduğunu belirterek," Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde doldu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu. 

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E DAYANDI

İSKİ verilerine göre 10 Şubat 2022 Perşembe gününde barajların doluluk oranı yüzde 79.14 olarak tespit edildi. 

İstanbul barajlarındaki son durumu görmek için tıklayınız

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları ise şöyle;

Baraj31 Ocak tarihindeki doluluk oranı9 Şubat tarihindeki doluluk oranı
Alibey 37,2568,78
Ömerli77,23 95,79
Terkos50,7473,89
Büyükçekmece 44,6873,45
Darlık  55,5477,36
Pabuçdere59,290,84
Istırancalar62,3199,99
Kazandere57,17 90,84
Sazlıdere23,8746,5
Elmalı74,92100

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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