İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktı

8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşen barajlardaki su seviyesi, aradan geçen zamanda yağışlarla yüzde 37,55 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,23 yükseldi.

Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 56,71 olarak ölçüldü

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SU MİKTARI

Istrancalar'da : yüzde 72,27,

Terkos'ta : yüzde 52,38,

Sazlıdere'de : yüzde 30,29,

Alibey'de : yüzde 58,64,

Büyükçekmece'de : yüzde 58,22,

Ömerli'de : yüzde 68,14,

Darlık'ta : yüzde 64,00,

Elmalı'da : yüzde 64,17,

Kazandere'de : yüzde 61,77

ve Pabuçdere'de : yüzde 40,06 olarak kaydedildi.

Kentteki, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerin bugün itibarıyla su miktarı 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Dün itibarıyla İstanbul'a verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

1 Mart tarihi baz alındığında barajlardaki doluluk oranı,;

2006'da yüzde 98,19,

2007'de yüzde 54,92,

2008'de yüzde 35,50,

2009'da yüzde 78,78,

2010'da yüzde 97,69,

2011'de yüzde 92,85,

2012'de yüzde 88,89,

2013'te yüzde 84,62,

2014'te yüzde 29,43,

2015'te yüzde 96,25,

2016'da yüzde 87,05,

2017'de yüzde 87,99,

2018'de yüzde 85,30,

2019'da yüzde 92,93,

2020'de ise yüzde 63,87 olarak gerçekleşti.