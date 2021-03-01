Hazal Kaya, Kim Kardashian'dan etkilendiğini söylediYarın okul var mı 2 Mart 2021? 2 Mart'ta okullar açılacak mı?İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktıMervenur Polat kimdir, kaç yaşında? Antalya'da Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu?Emre Altuğ bir ilgim yok demişti! Burcu Çağrı'dan ifşalı yanıt geldiAnadolu yakasındaki Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85'e çıktıGelinim Mutfakta 1 Mart Pazartesi puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı duyurdu: İstanbul'a iki yeni ulaşım hattı müjdesi!Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı!Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktı

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktı

Barajlardaki doluluk oranı , İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 11,23 yükseldi.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktı

8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşen barajlardaki  su seviyesi, aradan geçen zamanda yağışlarla yüzde 37,55 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,23 yükseldi.

Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 56,71 olarak ölçüldü

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktı

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SU MİKTARI

Istrancalar'da : yüzde 72,27,

Terkos'ta : yüzde 52,38,

Sazlıdere'de : yüzde 30,29,

Alibey'de : yüzde 58,64,

Büyükçekmece'de : yüzde 58,22,

Ömerli'de : yüzde 68,14,

Darlık'ta : yüzde 64,00,

Elmalı'da : yüzde 64,17,

Kazandere'de : yüzde 61,77

ve Pabuçdere'de : yüzde 40,06 olarak kaydedildi.

Kentteki, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerin bugün itibarıyla su miktarı 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Dün itibarıyla İstanbul'a verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

1 Mart tarihi baz alındığında barajlardaki doluluk oranı,;

2006'da yüzde 98,19,

2007'de yüzde 54,92,

2008'de yüzde 35,50,

2009'da yüzde 78,78,

2010'da yüzde 97,69,

2011'de yüzde 92,85,

2012'de yüzde 88,89,

2013'te yüzde 84,62,

2014'te yüzde 29,43,

2015'te yüzde 96,25,

2016'da yüzde 87,05,

2017'de yüzde 87,99,

2018'de yüzde 85,30,

2019'da yüzde 92,93,

2020'de ise yüzde 63,87 olarak gerçekleşti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT