İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan baraj doluluk oranları korkutmaya başladı. İstanbuldaki barajların şu anki doluluk oranı yüzde 48,47 olarak ölçüldü.

Rukiye Karapunar
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İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!

İstanbullunun su ihtiyacı karşılamakla görevli olan barajlardan son günlerde korkutan veriler gelmeye başlıyor. Yaz mevsiminin normallerin üzerinde seyretmesi ve havalardaki değişikliklerden dolayı barajlarda da düşüşler yaşanmaya başladı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!

Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.

2 EKİM 2022 PAZAR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli 49.96
Darlık 50.95
Elmalı 50.68
Terkos 50.41
Alibey 32.07
Büyükçekmece 54.99
Sazlıdere 47.86
Istrancalar 31.15
Kazandere 40.13
Pabucdere 25.46

İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!

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