İstanbul barajlarının doluluk oranları açıklandı

Ülkemizde aralık ve ocak aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları ciddi derecede azalmıştı. Kuraklık riski yurt genelinde endişelere yol açmıştı. Ancak son yağışlar yüzleri güldürdü ve barajlardaki doluluk oranları yükseldi.

İSKİ SON VERİLERİ AÇIKLADI

Etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinin üzerine çıktı. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına dair son bilgileri paylaştı. İşte İstanbul barajlarının doluluk oranları...

Barajlardaki doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı: Yüzde 77.84

Papuçdere barajı: Yüzde 45.27

Sazlıdere barajı: Yüzde 33.39

Büyükçekmece barajı: Yüzde 62.99

Alibeyköy barajı: Yüzde 57.41

Terkos barajı: Yüzde 58.89

Kazandere barajı: Yüzde 59.21

Elmalı barajı: Yüzde 70.60

Darlık barajı: Yüzde 73.31

Istrancalar barajı: Yüzde 53,62