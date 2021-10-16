İstanbul barajlarının doluluk oranları alarm veriyor! Tehlike çanları yeniden çalmaya başladı İstanbul barajlarının doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 47,53 olarak ölçülürken, doluluk oranı en çok olan baraj ise yüzde 74,06 ile Ömerli barajı oldu.

Kavurucu yaz ayları ve pandeminin etkisiyle artan su kullanımı barajlardaki su oranını düşürürken bu durum verilere yansıdı. Yaz aylarında yüzde 70'i aşan doluluk oranlarının olduğu İstanbul barajlarının doluluğunda düşüş yaşandı. İSKİ verilerine göre 16 Ekim Cumartesi gününde barajların doluluk oranı yüzde 47,53 olarak ölçüldü. İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle: Ömerli: Yüzde 74,06 Terkos: 51,88 Büyükçekmece: 44,68 Darlık: 46,54 Kazandere:14,03 Sazlıdere: 23,32 Alibey: 17,97 Elmalı: 57,81 Istırancalar: 34,85 Pabuçdere: 2,43 Tayfun Altuntaş Editör barajdoluluk