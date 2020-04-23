İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bugünün yarını, yarının umudu tüm çocuklarımızın bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bugünün yarını, yarının umudu tüm çocuklarımızın bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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