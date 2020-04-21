İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.





Kaynak: AA