Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor canlı izle | İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanan maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Ergin Gözütok yapacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR CANLI İZLE

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

16. MUHAMMED ŞENGEZER

6. ALEXANDRU EPUREANU

7. EDIN VISCA

10. BERKAY ÖZCAN

21. MAHMUT TEKDEMİR

23. DENİZ TÜRÜÇ

42. ÖMER ALİ ŞAHİNER

55. YOUSSUF NDAYISHIMIYE

60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA

77. CHUKA STEFANO OKAKA

80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR

Yedekler

1. VOLKAN BABACAN

3. HASAN ALİ KALDIRIM

4. RAVİL TAGİR

8. DANİJEL ALEKSİC

11. NACER CHADLI

19. ŞENER ÖZBAYRAKLI

22. FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN

26. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

50. METİN EMRE KARAAL

99. ATABEY ÇİÇEK

Teknik Sorumlu

ERDİNÇ SÖZER

GZT GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

2. MAMADOU DIARRA

5. ZEKİ YAVRU

7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR

8. HAMIDOU TRAORE

11. IBRAHIMA BALDE

16. AZİZ ERALTAY

18. FOUSSENI DIABATE

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV

YEDEKLER

1. ONURCAN PİRİ

6. JEOY MATHİJS PELUPESSY

10. SOULEYMANE DOUKARA

17. MEHMET UMUT NAYİR

19. JOSEPH WILLIAM CHAMPNESS

77. HAYRULLAH BİLAZER

26. EMRE TAŞDEMİR

35. SERGEN PİÇİNCİOL

80. ÇEKDAR ORHAN

85. FATİH YILMAZ

Teknik Sorumlu

HAKAN KELEŞ