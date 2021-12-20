İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor canlı izle | İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor canlı izle | İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor canlı izle | İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanan maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Ergin Gözütok yapacak.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR CANLI İZLE
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
16. MUHAMMED ŞENGEZER
6. ALEXANDRU EPUREANU
7. EDIN VISCA
10. BERKAY ÖZCAN
21. MAHMUT TEKDEMİR
23. DENİZ TÜRÜÇ
42. ÖMER ALİ ŞAHİNER
55. YOUSSUF NDAYISHIMIYE
60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA
77. CHUKA STEFANO OKAKA
80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR
Yedekler
1. VOLKAN BABACAN
3. HASAN ALİ KALDIRIM
4. RAVİL TAGİR
8. DANİJEL ALEKSİC
11. NACER CHADLI
19. ŞENER ÖZBAYRAKLI
22. FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN
26. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
50. METİN EMRE KARAAL
99. ATABEY ÇİÇEK
Teknik Sorumlu
ERDİNÇ SÖZER
GZT GİRESUNSPOR İLK 11
34. OKAN KOCUK
2. MAMADOU DIARRA
5. ZEKİ YAVRU
7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR
8. HAMIDOU TRAORE
11. IBRAHIMA BALDE
16. AZİZ ERALTAY
18. FOUSSENI DIABATE
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
93. MAGOMED SHAPI SULEYMANOV
YEDEKLER
1. ONURCAN PİRİ
6. JEOY MATHİJS PELUPESSY
10. SOULEYMANE DOUKARA
17. MEHMET UMUT NAYİR
19. JOSEPH WILLIAM CHAMPNESS
77. HAYRULLAH BİLAZER
26. EMRE TAŞDEMİR
35. SERGEN PİÇİNCİOL
80. ÇEKDAR ORHAN
85. FATİH YILMAZ
Teknik Sorumlu
HAKAN KELEŞ