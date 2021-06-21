İstanbul Başakşehir, yeni sol bekini açıkladı: Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Son dakika... İstanbul Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İstanbul Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.
Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."