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  3. İstanbul Başakşehir, yeni sol bekini açıkladı: Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

İstanbul Başakşehir, yeni sol bekini açıkladı: Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika... İstanbul Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbul Başakşehir, yeni sol bekini açıkladı: Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

İstanbul Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada,  Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.

Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

İstanbul Başakşehir, yeni sol bekini açıkladı: Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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