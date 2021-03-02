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  3. İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya girdi!

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya girdi!

İstanbul Başakşehir'de güpegündüz 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, her iki otobüsünde içerisinde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya girdi!

Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü birbirlerini fark etmeyerek çarpıştı. 

Kaza sonucu şoförlerden biri yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 

DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI İDDİASI!

Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Öte yandan kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edildi. 

Hafif şekilde yaralanan şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya girdi!İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya girdi!

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