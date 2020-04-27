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İSTANBUL- BAYRAMPAŞA SEBZE HALİ GİRİŞİNDE METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL- BAYRAMPAŞA SEBZE HALİ GİRİŞİNDE METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgede ki trafiği de olumsuz etkiledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyruktan detaylar

-Araçlardan detay

-Trafikten detay

-Hal girişinden detay

Kaynak: DHA




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