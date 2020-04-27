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İSTANBUL- BAYRAMPAŞA SEBZE HALİNDEKİ ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

İSTANBUL- BAYRAMPAŞA SEBZE HALİNDEKİ ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde, hale girmek isteyen esnaf uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çeşitli yerlerden Bayrampaşa'ya gelenler, hal girişinde beklemek zorunda kaldı. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Hale girmek isteyen araçlardan detay

-Oluşan kuyruktan detay

-Genel ve detay

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


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