İstanbul Bebek'te, alevlere teslim olan tekne, denizin derinliklerine battı

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bağlı halde bulunan bir teknede, henüz nedeni belli olmayan bir yangın meydana geldi. Çevredekilerin yaşanan duruma şahit olması üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE GÖREVLİSİ YARALANDI, TEKNE BATTI!

Teknede meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden destek verdi. Güvenlik güçleri bölgede gerekli önlemleri sağlarken, sahilde tekneye yakın mesafede bulunan deniz araçları da bölgeden uzaklaştırıldı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği esnada, yaşanan patlamalar nedeniyle yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

Ekiplerin denizden ve karadan 3 saat boyunca sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında içinde yangın çıkan tekne battı.