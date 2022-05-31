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  3. İstanbul Bebek'te skandal görüntü! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! Valilik açıklama yaptı

İstanbul Bebek'te skandal görüntü! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! Valilik açıklama yaptı

İstanbul Bebek sahilde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren çift, polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada gözaltına alınan erkeğin 11, kadının ise 8 suç kaydı olduğu ifade edildi.

Mega kent İstanbul'da vatandaşların çokça tercih ettiği sahil olan Bebek'te skandal bir görüntü kaydedildi. Dün çekilen görüntülerde bir çiftin bank üzerinde cinsel ilişkiye girdiği anlar vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntüler tepki çekerken İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada uygunsuz vaziyette görülen şüpheli Ö.K. ve C.M.T.'nin adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Bebek'te skandal görüntü! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! Valilik açıklama yaptı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.  Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan (11); Şüpheli C.M.T.’nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama’ suçlarından (8) kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Bölge Gündem Editör Ekibi
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