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  3. İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

İstanbul'a kar geleceği günler öncesinden konuşuluyordu. Beklenen oldu ancak tüm yapılan uyarılara İstanbul'da yapılan tuzlama çalışmalara yetersiz kaldı. Eve gitmek için işlerinden çıkan vatandaşlar yolda kaldılar. Yarı yolda kalan halk çareyi yürümekte buldu.

İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

Meteoroloji günlerdir uyarıda bulunuyordu. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı olacağıyla ilgili olarak. Dün akşam tuzlama çalışmalarındaki eksiklik bugün kendini gösterdi.

İstanbul'un en kalabalık ilçeleri arasında yer alan  Küçükçekmece'de işten çıkan vatandaşlar evlerine gidemiyor.

Saatlerce dondurucu soğukta mahsur kaldılar.

İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

Normal zamanda bile trafiğin çok yoğun olduğu Mahmutbey'de ise neredeyse hiçbir önlem yoktu ve vatandaş çılgına döndü. 

İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

Kar yağacağı günler öncesinden belliydi. Megakent trafiğinin de bundan etkileneceği araçları ve yayaları zora sokacağı belli iken tüm kötü senaryo gerçek oldu.

İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

Halk araçlarını ilk buldukları yere park ederek yollarına yürüyerek devam ettiler.

İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

Vatandaşlar tepkilerini çektikleri görüntülerle verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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