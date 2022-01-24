İstanbul Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz! Şehir karlar altında kaldı!

Meteoroloji günlerdir uyarıda bulunuyordu. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı olacağıyla ilgili olarak. Dün akşam tuzlama çalışmalarındaki eksiklik bugün kendini gösterdi.

İstanbul'un en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Küçükçekmece'de işten çıkan vatandaşlar evlerine gidemiyor.

Saatlerce dondurucu soğukta mahsur kaldılar.

Normal zamanda bile trafiğin çok yoğun olduğu Mahmutbey'de ise neredeyse hiçbir önlem yoktu ve vatandaş çılgına döndü.

Kar yağacağı günler öncesinden belliydi. Megakent trafiğinin de bundan etkileneceği araçları ve yayaları zora sokacağı belli iken tüm kötü senaryo gerçek oldu.

Halk araçlarını ilk buldukları yere park ederek yollarına yürüyerek devam ettiler.

Vatandaşlar tepkilerini çektikleri görüntülerle verdi.